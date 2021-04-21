أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض

Print
200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض 200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض
ضمن اتفاقية تعاون بين "شهداء الواجب" ومؤسسة أريس

200 سلة غذائية رمضانية دعم لذوي شهداء الواجب بالرياض

قدمت مؤسسة أريس الوقفية "200 سلة غذائية رمضانية" لجمعية ذوي شهداء الواجب، لتوزيعها على أسر الشهداء خلال شهر رمضان المبارك 1442، وذلك انطلاقاً من حرص مؤسسة أريس الوقفية على دعم أسر الشهداء والوقوف بجانبهم ومساندتهم.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد العويس شكره لرئيسة مجلس إدارة مؤسسة أريس الوقفية مها الحقباني وجميع العاملات معها على دعمهم ومساندتهم أسر الشهداء.

يُذكر أن هناك اتفاقية تعاون بين جمعية ذوي شهداء الواجب ومؤسسة أريس الوقفية احتوت على عدة بنود هدفها خدمة ذوي شهداء الواجب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة!

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان