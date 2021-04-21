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محافظ الخبر يطلق "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" لتعزيز الأمن الفكري

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حملة تهدف لتوعية أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللّحمة الوطنية

محافظ الخبر يطلق

أطلق محافظ الخبر سليمان بن عبد الرحمن الثنيان بمكتبه بالمحافظة أعمال حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً".

واستمع المحافظ لشرح عن الحملة وأهدافها من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخبر الشيخ أحمد بن إبراهيم كريري، الذي بين أنها تهدف لتوعية أفراد المجتمع في جانب الأمن الفكري، وبيان أهميته، وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء واللّحمة الوطنية والتكاتف وطاعة ولاة الأمر وأثره في تطور البلاد والازدهار، وإقامة شعائر الدين الإسلامي وإبراز جهود ولاة الأمر في هذا المجال، والتحذير ممن يُثيرون الفتن ويسعون لتفريق كلمة المسلمين وشقّ صفهم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

محافظ الخبر يطلق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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