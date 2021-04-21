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الاردن : النيابة العامة لأمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

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الاردن : النيابة العامة لأمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة الاردن : النيابة العامة لأمن الدولة تنهي تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة

جي بي سي نيوز :- أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".

جي بي سي نيوز

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