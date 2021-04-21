"تطوير" للمباني تحقق تقدماً على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل

★ ★ ★ ★ ★

تصدرها الطفولة المبكرة التي دشّنها أمير نجران

حققت شركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم تقدمًا لافتًا على صعيد مشروعاتها خلال شهر أبريل 2021.

وتصدر مشروعات الشهر تدشين أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، عددًا من مشاريع الطفولة المبكرة المسندة إلى شركة TBC في المنطقة على رأسها (مدرسة يدمه)، وبلغ إجمالي عدد مدارس مبادرة الطفولة المبكرة في المنطقة 41 مدرسةً، تضم 100 فصلاً، تستقبل أكثر من ألفين طالباً وطالبة.

وعلى صعيد متصل افتتح المدير العام لتعليم الطائف مبنى الطفولة المبكرة بالفيصلية بعد اكتمال أعمال التأهيل، واطلع على المبنى الذي نفذته شركة تطوير للمباني TBC ومرافقه وتجهيزاته بحضور مساعديه وعدد من مسؤولي شركة TBC ومهندسيها.

وشهد شهر أبريل توقيع TBC عقد استثمار في مرفق تعليمي (غير مكتمل) يقع بمدينة الرياض - حي غرناطة، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع لمدة 35 سنة، مع "الشركة الوطنية للبناء والتسويق" لمدة 25 سنة. وستقوم الشركة الوطنية للبناء والتسويق وفق شروط العقد باستكمال تشييد المرفق التعليمي حسب الشروط الفنية ومن ثم تشغيل المرفق وفق لائحة اشتراطات المدارس الأهلية، كما تقوم بتمويل العقد من خلال مواردها.

وعلى صعيد توقيع العقود الجديدة وقعت TBC أيضًا العقد الخامس مع شركة زهور الطفولة، لإنشاء مجمع تعليمي للبنين –والبنات، في مدينة الرياض.

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية شهد شهر أبريل تفقد مدير عام تعليم الشرقية ميدانيًا عددًا من المشاريع التعليمية المُسندة لشركة تطوير للمباني TBC، كما دشن محافظ وادي الدواسر مباني مبادرة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال بتعليم وادي الدواسر برفقة المدير الإقليمي للمنطقة الجنوبية لشركة TBC.

كما اجتمع مدير تعليم حفر الباطن وبحضور المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي لشركة تطوير للمباني TBC بالمنطقة الشرقية ووفد مرافق له، برئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن وأعضاء لجنة التعليم الأهلي بالغرفة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين القطاعين.