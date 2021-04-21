أكثر من 11 ألفاً من مذبوحات مسلخ أمانة القصيم في الأسبوع الأول من شهر رمضان

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تجري أعمال الذبح تحت إشراف فريق بيطري متخصص وإعدام جزئي لعدد 590 حالة

أعلنت أمانة منطقة القصيم، أن أعداد المذبوحات في المسلخ النموذجي بمدينة بريدة بلغت أكثر من 11 ألف ذبيحة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وشمل ذلك المواشي من الأغنام والجمال والأبقار والطيور بأنواعها.

وبيّنت الأمانة أن الأغنام جاءت في أعلى إحصائية المذبوحات من المواشي بعدد 4250 ماشية، ثم الجمال بعدد 836 جملاً، ثم الأبقار بعدد 321 بقرة، وفي جانب الطيور كان الحمام الأعلى بعدد 5752 حمامة، ثم الدجاج بعدد 335 دجاجة، ثم البط بعدد 248 بطة.

وتجري أعمال الذبح تحت إشراف فريق بيطري متخصص، حيث أسفرت الفحوص البيطرية عن إقرار إعدام جزئي لعدد 590 حالة، وإعدام كلي لعدد 16 حالة من المواشي، إضافة إلى 509 حالات إعدام جزئي، و74 إعداماً كلياً من الطيور، وذلك لعدم سلامتها للاستهلاك.