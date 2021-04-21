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من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية

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من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم السعودية "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم "تنفس " تحصد 9 جوائز عالمية
ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية

من نيويورك.. الحملة التسويقية لموسم السعودية

كشفت الهيئة للسياحة عن حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية عام 2020 "تنفس" حيث حصدت 9 جوائز في فئات مختلفة ضمن حفل جوائز "ميوسي" العالمية الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء حصاد الحملة التسويقية لموسم صيف السعودية "تنفس" 9 جوائز، بحصادها لـ 6 جوائز بلاتينية و3 جوائز ذهبية، متفوقة بذلك على العديد من الحملات التسويقية لأبرز العلامات التجارية العالمية.

وعبرت الهيئة السعودية للسياحة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" عن فخرها بكون حملة موسم صيف السعودية قد حصدت هذه الجوائز النوعية والمميزة.

ولفتت الهيئة إلى أن "وجهات المملكة وطبيعتها المتنوعة، تستحق كل العطاء والعمل، نفتخر كون حملة موسم صيف السعودية "تنفس" حصدت هذه الجوائز النوعية، والمميزة.

وجاءت الجوائز كالتالي:

الجوائز البلاتينية

- أفضل حملة في مجال الاتصال والتسويق

- أفضل حملة مرئية

- أفضل حملة تسويقية على وسائل التواصل الاجتماعي

- أفضل حملة تسويق رقمية

- أفضل قنوات تواصل اجتماعي

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

أما الجوائز الذهبية فكانت كالتالي :

- أفضل حملة تسويقية متكاملة

- أفضل مادة إعلامية في التسويق المتكامل

- أفضل حملة متعلقة بجائحة كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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