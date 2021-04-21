بالصور.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك

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يوفر 3000 سلة غذائية تحوي ما يقرب من 40 ألف وجبة إفطار صائم

بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في البوسنة والهرسك لعام 1442هـ في مقر مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو.

حضر حفل التدشين مدير الشؤون الاجتماعية في المشيخة الإسلامية ونائب وزير الشؤون الاجتماعية وحشد من المسؤولين ووسائل الإعلام.

وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن المسلمين في البوسنة اعتادوا في كل عام هذا الدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وبيّن آل الشيخ أن التفطير لهذا العام ونظراً للإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا سيكون على هيئة سلال غذائية متكاملة يبلغ عددها 3000 سلة غذائية توفر ما يقرب من أربعين ألف وجبة إفطار صائم سيتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة الذين هم بحاجة لأي دعم يصلهم، خاصة في ظل هذه الجائحة وما سببته من ظروف اقتصادية صعبة.

ونقل مدير المركز شكر المواطنين في البوسنة والهرسك والمسؤولين فيها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله على ما يقدمانه للمسلمين عموماً ولمسلمي البوسنة والهرسك خصوصاً من دعم ومساندة في جميع الظروف والأحوال، كما رفع مدير المركز شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما يلقاه هذا البرنامج من إشراف مباشر وتوجيهات سديدة أثمرت بحمد الله هذا النجاح العظيم لهذا البرنامج المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الكريم على بلادنا وقيادتها الرشيدة وشعبها وجميع بلاد المسلمين والعالم أجمع باليُمن والبركات.