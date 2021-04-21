"البقمي": شخصية البدوي المحتال والحجازي المغفل إسقاطات تافهة تجاوزها الزمن

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قال: الممثل الفاشل يعتقد بأنه سيضحكك ألف مرة بنفس الطريقة

لم تعد الدراما الرمضانية عبر بعض الأعمال الفنية تصل لذائقة المشاهد، بل أصبح بعضها محل انتقاد المشاهدين، وخاصة بعض الشخصيات المستهلكة التي تحولت إلى إسقاطات تجاوزها الزمن.

وقال الأكاديمي فهد البقمي في تغريدة له على تويتر: شخصية البدوي راعي الإبل المحتال أو القصيمي البخيل النشبة أو الحجازي المغفل أو المطوع الموسوس، وغيرها من الأدوار الهزيلة لم تعد تضحك، بل تعتبر إسقاطات تافهة شبعنا منها وتجاوزها الزمن.

وأضاف البقمي: الممثل المبدع يستطيع أن يصنع الضحكة بألف شخصية ولكن الفاشل يعتقد بأنه سيضحكك ألف مرة بنفس الطريقة.

يذكر أن هناك أعمالاً رمضانية لقيت ردود فعل ناقدة لعدم تماسك السيناريوهات التي تتكرر كل عام دون جديد أو تجديد، بعكس العديد من الأعمال الهادفة التي تلقى إشادة من المجتمع.