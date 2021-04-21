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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

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لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية
ضبط مخالفتين.. وحصر 8 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بسعوديين

لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع توطين محلات بيع الأواني المنزلية والفخارية

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات التفتيشية على محلات بيع الأواني المنزلية، شرق ووسط وغرب مدينة نجران، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن اللجنة زارت 41 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 51 موظفاً سعودياً منهم 7 سعوديات، فيما بلغ إجمالي الوافدين العاملين في القطاع 47 وافداً من مختلف الجنسيات.


وأشار إلى أنه تم ضبط مخالفتين للتوطين، وحصر 8 فرص وظيفية جارٍ تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين.

وبين أن نسبة التوطين في نشاط بيع الأواني المنزلية بلغت 52%، مؤكداً أن اللجنة ستقوم بزيارات صباحية ومسائية على تلك الأنشطة لمتابعة توطينها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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