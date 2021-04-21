جيش الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة ويتوغل بأراض جنوب غزة

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مستوطنون يهود يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نضال عمران القواسمي من مدينة الخليل، ومحمد علي الجبور من بلدة يطا جنوب الخليل، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي مدينة نابلس، اقتحم مستوطنون يهود المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس.

ونقلت مصادر محلية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذا الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون في وقت سابق لاقتحام الموقع.

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب القطاع وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال في الشريط الحدودي شرق رفح وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين بحي النهضة شرق المدينة.

وحسب شهود العيان، قامت الآليات العسكرية بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل في المكان.