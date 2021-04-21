مجموعة سليمان الحبيب تُطلق "نبض" لتشخيص وعلاج الجلطات القلبية عن بُعد

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برنامج يختصر الوقت لأقل من الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات بالتدخل السريع

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، برنامج "نبض" لعلاج الجلطات القلبية عن بُعد " Tele- cardiology"؛ لتشخيص حالات الاشتباه خارج المستشفى، وتقديم الرعاية الصحية لمَن تثبت إصابتهم بالسرعة اللازمة.

وقال د. وسام الحجيلي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية بمستشفى د. سليمان الحبيب، إن الهدف من البرنامج هو الوصول إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض الجلطة القلبية في أماكن وجودهم، واجراء التقييم الطبي المبدئي، مع تخطيط القلب الكهربائي وإرسال النتائج إلى الاستشاريين في مركز القيادة والتحكم عبر شبكة المعلومات، ليقرروا ما إذا كانت الحالة الطبية هي جلطة قلبية حادة، وبالتالي يوجهون ببدء تقديم الأدوية الاسعافية ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة المعد مسبقاً، لتقديم الرعاية الطبية الموصى بها حسب المعايير العالمية.

وأضاف الحجيلي؛ هنا تظهر أهمية هذا المشروع، إذ إنه يختصر الوقت بتوفير إمكانية التشخيص وتقديم العلاجات الأولية، وتحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في وقت أقصر مما اصطُلح على تسميته بـ "الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ 3 ساعات"، وأضاف يمكن للمصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض كآلام الصدر والكتمة المفاجئة، لتلقي خدمة الرعاية الصحية عن بُعد الاتصال على الرقم "0115259555".

من جانبه قال الأستاذ الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، إن برنامج "نبض" يمثل استجابة من مجموعة د. سليمان الحبيب للحاجة الماسة إلى ابتداع طرق جديدة للتعامل مع الجلطات القلبية التي تعد أكثر الأمراض المسبّبة للوفاة على مستوى العالم، وكذلك المملكة.

وأضاف د.عوض؛ أن الجلطة ببساطة هي تجمُّع كتلة من الدم داخل أحد الأوعية الدموية وتسبّبها في انسداد كلي أو جزئي، يقطع أو يقلل من الدم المتدفق للعضو الذي يتغذى من ذلك الوعاء، فيؤدي إلى تلف كلي أو جزئي في ذلك العضو، وإذا كان من الأعضاء المهمة والحسّاسة؛ كالقلب، فإن التلف أحياناً يؤدي إلى وفاة المصاب، وهذا البرنامج يهدف إلى تجنيب المرضى هذا المصير -بفضل الله- ومن ثم بالتدخل بتقديم الرعاية الصحية المناسبة قبل أن يؤثر انعدام أو نقص التروية الدموية في أنسجة القلب".

وتابع أن البرنامج في المرحلة الأولى سيقتصر خدماته على مصابي الجلطات القلبية، لكننا نخطط لتوسيع دائرة المستفيدين منه قريباً، ليشمل الأمراض القلبية الأخرى.

وختم بالتأكيد على أن برنامج "علاج الجلطات القلبية عن بُعد" يأتي في إطار السياسات الإستراتيجية للمجموعة التي تهدف إلى مواكبة أحدث التقنيات الطبية واستخدام أفضل الأجهزة والمعدات، لتقديم خدمة رعاية صحية متطورة ومطابقة لأعلى المعايير، للمرضى والمراجعين بمستشفياتها بشكل خاص، والإسهام في تطوير خدمات قطاع الرعاية الصحية بالمملكة بصفة عامة، تماشياً مع الأهداف الوطنية السامية لرؤية المملكة 2030 الطموحة.