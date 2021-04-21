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قرعة أولمبياد طوكيو.. الأخضر يواجه البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار

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المصري في مواجهة صعبة مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا

قرعة أولمبياد طوكيو.. الأخضر يواجه البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار

وقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، التي تضم: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار.

ووفق القرعة التي أُجريت اليوم ضمّت المجموعة الأولى: اليابان، جنوب إفريقيا، المكسيك، فرنسا والثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا، وفي الثالثة: وقعت مع إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.

ويستهل الأخضر السعودي مبارياته يوم 22 يوليو المقبل بلقاء كوت ديفوار، ثم يواجه ألمانيا في 25 يوليو، ويختتم مبارياته في المجموعة بلقاء البرازيل على ملعب سايتاما في 28 يوليو.

وكان قد تأهل الأخضر الأولمبي بعد أن حل وصيفاً في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند، رفقة منتخبَي كوريا الجنوبية المتوّج باللقب، وأستراليا التي نالت المركز الثالث.

قرعة أولمبياد طوكيو.. الأخضر يواجه البرازيل وألمانيا وكوت ديفوار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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