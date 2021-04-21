تحديث جديد من الخطوط السعودية بشأن اشتراطات السفر: تخضع للتحديث المستمر

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قالت: يجب على الضيوف التحقّق من أحدث المعلومات من المصادر الرسمية

قالت الخطوط السعودية، اليوم، إن اشتراطات السفر تخضع للتحديث المستمر.

وأوضحت "السعودية"، عبر حسابها في تويتر، قبل عدة ساعات قائلة: لمعرفة اشتراطات السفر للوجهات الدولية، التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على ما يصدر من الجهات الرسمية، نأمل زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط https://bit.ly/3suX5k1.

ويتضمن الرابط الذي حدّدته الخطوط السعودية قائمة بالبلدان، كما يتضمن نصائح عامة، تشمل: التحقق من الأهلية للسفر من قِبل البلدان المعنية، والحصول على التصاريح و/أو الأذونات المطلوبة، إذا لزم الأمر؛ موضحة أن الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

وقالت: يجب على الضيوف التحقّق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتمدة بالمملكة.