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تقرير الأرصاد: أجواء الأربعاء غائمة والسحب الممطرة حاضرة

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تقرير الأرصاد: أجواء الأربعاء غائمة والسحب الممطرة حاضرة تقرير الأرصاد: أجواء الأربعاء غائمة والسحب الممطرة حاضرة
مصحوبة برياح على المرتفعات.. والبحر الأحمر متوسط الموج

تقرير الأرصاد: أجواء الأربعاء غائمة والسحب الممطرة حاضرة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- أن تكون السماء غائمة جزئياً على شمال وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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