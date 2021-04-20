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مرسول يوقع اتفاقية شراكة مع منصة إحسان تسهيلًا لوصول الاحتياجات للأسر المحتاجة

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مرسول يوقع اتفاقية شراكة مع منصة إحسان تسهيلًا لوصول الاحتياجات للأسر المحتاجة مرسول يوقع اتفاقية شراكة مع منصة إحسان تسهيلًا لوصول الاحتياجات للأسر المحتاجة
أيمن السند: هذا الواجب الوطني الذي نقوم به هو جزء من رد الجميل للمجتمع

مرسول يوقع اتفاقية شراكة مع منصة إحسان تسهيلًا لوصول الاحتياجات للأسر المحتاجة

وقع تطبيق "مرسول" ومنصة "إحسان" للعمل الخيري، اتفاقية خيرية تعزز الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاع الخيري والقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل وصول الاحتياجات الأساسية إلى الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

وتتضمن الاتفاقية آلية العمل التي تبدأ بتحديد الاحتياج مع الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى منصة إحسان، ثم تنسيق تطبيق مرسول مع المتاجر المشاركة في هذه الحملة والتي تقدم خصومات خاصة لهذه الجمعيات لتوصيل الطلبات للأسر المحتاجة.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي: "لا شك أننا في إحسان نفخر بشراكاتنا مع القطاع الخاص التي تقوم على تكامل الجهود في دعم القطاع الخيري وغير الربحي في المملكة وتعظيم أثره، وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة".

ومن جهته صرح الرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول أيمن السند: "تفخر مرسول بالمشاركة في هذه الحملة الخيرية التي تنطلق بداية من شهر رمضان المبارك وتستمر إلى نهاية الشهر، وهذا الواجب الوطني الذي نقوم به هو جزء من رد الجميل للمجتمع الذي ساهم في ازدهار التطبيق ووصوله إلى أسرع التطبيقات نموًّا على مستوى المملكة، ونحن في مرسول مستمرون في المشاركة الاجتماعية التي تخدم الوطن والمجتمع السعودي".

ويذكر أن "إحسان" هي منصة وطنية للعمل الخيري تأسست بالأمر السامي الكريم، تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي. وتعمل المنصة تحت إشراف الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

كم يتميز تطبيق مرسول بأنه التطبيق الوحيد على مستوى المملكة الذي يمكن المستخدمين من التواصل مع المندوبين في أي وقت خلال الطلب لتعديله أو الإضافة عليه، كما يُعتبر التطبيق من أميز التطبيقات على مستوى النمو خلال العامين الماضيين.

تطبيق مرسول منصة إحسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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