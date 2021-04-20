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سيارة وجوائز نقدية تنتظر الفائزين بمسابقة "بلابل الحرم" لحفظ القرآن

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سيارة وجوائز نقدية تنتظر الفائزين بمسابقة "بلابل الحرم" لحفظ القرآن سيارة وجوائز نقدية تنتظر الفائزين بمسابقة "بلابل الحرم" لحفظ القرآن

سيارة وجوائز نقدية تنتظر الفائزين بمسابقة

انطلقت فعاليات مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية الرابعة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده، بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية، تحت إشراف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام والمشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية.

وتفصيلًا: تهدف المسابقة لربط الشباب بكتاب الله تعالى والتمسك بالوسطية والاعتدال وتعزيز الأمن الفكري.

وخُصص للفائز الأول سيارة، ولبقية الفائزين جوائز نقدية، وتم ترشيح عشرة فائزين في التصفيات النهائية من مختلف مناطق المملكة العربية ، وإقامة التصفيات بينهم في الاستديوهات المطلة على المسجد الحرام والكعبة الشريفة؛ لذلك تمت تسمية التصفيات باسم "بلابل الحرم".

وتتميز المسابقة بأنها تبث عبر المحطات الفضائية لجميع دول العالم باللغات: العربية والإنجليزية والفرنسية، ويتابعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من عشرين مليونًا وذلك بالتعاون مع قناة اقرأ الفضائية.مسابقة إمام الدعوة الرمضانية القرآنية مسابقة بلابل الحرم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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