"حشود الحرم" تتابع أدوات واشتراطات السلامة بالمسجد الحرام

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تكثيف الجولات الميدانية للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة وجاهزيتها

تتابع الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلة بإدارة السلامة بالمسجد الحرام أجهزة السلامة في جميع مواقع الرئاسة والتأكد من جاهزيتها وسلامتها وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين ضمن مبادرة سلامتك غايتنا.

وأوضح مدير إدارة السلامة المهندس بسام العبيدي أن الإدارة تكرس جهدها للحرص على إزالة كل ما من شأنه أن يعيق أو يضايق حركة زوار بيت الله الحرام؛ وذلك حرصاً على سلامتهم أثناء تأديتهم للعبادات، وذلك بتكثيف الجولات الميدانية للتأكد من فاعلية أجهزة السلامة وجاهزيتها، والتأكد من نطاقات العمل وأنها معزولة تماماً عن أماكن المشاة والمصلين، وأيضاً الكشف المتواصل والتأكد من سريان التصاريح والعمل وفق ضوابط أنظمة واشتراطات السلامة العالمية.

وأفاد أن منسوبي إدارة السلامة يقومون بتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس وأيضاً التنويه المستمر على قاصدي بيت الله الحرام بتطبيق التباعد الجسدي، والحرص على لبس الكمامة وإعداد تقارير هندسية يومياً عن الملاحظات التي تعيق قاصدي بيت الله الحرام.