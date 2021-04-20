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كيف تم بناء طريق ‎مكة- الطائف الهدا.. انقسم "الوزراء" والملك يحسم الموقف

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كيف تم بناء طريق ‎مكة- الطائف الهدا.. انقسم "الوزراء" والملك يحسم الموقف كيف تم بناء طريق ‎مكة- الطائف الهدا.. انقسم "الوزراء" والملك يحسم الموقف
قصة رواها وزير المالية الأسبق في "ألف ميل" على قناة

كيف تم بناء طريق ‎مكة- الطائف الهدا.. انقسم

روى وزير المالية الأسبق محمد أبا الخيل قصة إنشاء طريق "الطائف الهدا" وكيف انقسم مجلس الوزراء حوله، وتصويت الملك فيصل رحمه الله عندما تساوت الأصوات بين من يرى ربط مكة بالطائف عن طريق الجبل وبين من يرى الربط عن طريق الوادي.

وقال "أبا الخيل" في "ألف ميل" على قناة السعودية: عندما دُرس المشروع قدرت تكلفته بـ50 مليون ريال، والمبلغ هذا تدبيره ليس بالسهل، ورفع لمجلس الوزراء برئاسة الملك فيصل -رحمه الله- حيث ناقش المجلس المشروع، وانقسم المجلس إلى قسمين متساويين، حول بناء طريق "مكة- الطائف" هل عن طريق الجبل أو الوادي "السيل حالياً"، ما اضطر الملك فيصل إلى التصويت عندما تساوت الأصوات لصالح الجبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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