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قائمة الأخضر الأولمبي تعتمد 3 فوق الـ23.. المفاضلة بين "المولد" و"العويس" ورباعي الهلال

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بمشاركة 50 لاعباً في أولمبياد طوكيو 2021

قائمة الأخضر الأولمبي تعتمد 3 فوق الـ23.. المفاضلة بين

أشارت تقارير محلية، اليوم، إلى أن مدرب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، اعتمد قائمة 50 لاعباً يحق لها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، والتي تنطلق يوم 23 يوليو وحتى 8 أغسطس.

وبحسب "الرياضية "، فإن الاختيار المبدئي وقع على "ثمانية لاعبين فوق 23 عاماً على أن يتم اعتماد 3 منهم فقط قبيل انطلاقة الأولمبياد، واللاعبون هم: محمد العويس حارس المرمى، وعبدالله مادو المدافع، وياسر الشهراني الظهير الأيسر، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري، ومحمد كويكبي لاعبي الوسط، والمهاجمين فهد المولد، وصالح الشهري".

وستجرى مراسم القرعة يوم الأربعاء، وتم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وجاءت كالتالي:

المستوى الأول: اليابان - البرازيل - الأرجنتين - كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: المكسيك - ألمانيا - هندوراس - إسبانيا.

المستوى الثالث: - نيوزيلندا - ساحل العاج - جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: - أستراليا - فرنسا - رومانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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