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حلول تقنية علمية.. جامعة المؤسس تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن

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الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك ويهدف إلى استقطاب المختصين

حلول تقنية علمية.. جامعة المؤسس تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن

وقعت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك تمهيدًا لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن الكريم عن بعد بعنوان "برنامجان القرآن"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مختص بتعليم القرآن الكريم، وسيقام خلال شهر رمضان المبارك.

ويهدف الهاكاثون إلى استقطاب المختصين في الحلول البرمجية والتطبيقات والمنصات والمعتنين بالقرآن الكريم على المستوى التخصصي والتقني، وذلك بهدف إيجاد حلول تقنية علمية قابلة للتنفيذ تخدم القرآن الكريم في مجالات قراءته وحفظه وتعلمه وتعليمه، بالإضافة إلى تقديم لقاءات علمية واستشارية وإرشادية، وذلك للتحول للعمل المؤسسي والإسهام في ربط المسلمين بكتاب الله تعالى.

ومثل الجامعة في توقيع المذكرة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني ومن جانب أوقاف نورة الملاحي الرئيس التنفيذي المهندس ماجد بن سعد العصيمي، وتنص المذكرة على إقامة هاكثون للقرآن الكريم عن بعد، بالإضافة إلى برامج ودورات وورش متنوعة.

وأوضح القحطاني أن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات القدرات العلمية المتوفرة في الجامعة، كذلك الاستفادة من إمكانيات أوقاف نورة الملاحي، والتعاون في إقامة البرامج والورش العلمية التي تخدم القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى المبادرات التقنية المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وتعليمه.

حلول تقنية علمية.. جامعة المؤسس تستعد لإطلاق هاكثون لتعليم القرآن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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