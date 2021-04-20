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"الزكاة" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

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"الزكاة" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة "الزكاة" تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، مكلفيها الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مارس الماضي والربع الأول من العام الحالي، وذلك في موعد أقصاه الثلاثين من شهر أبريل الجاري.

وحثت المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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