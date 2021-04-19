"فايزر" و"بيونتك": 100 مليون جرعة إضافية من لقاح "كورونا" للاتحاد الأوروبي

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يصل إجمالي المُوَرّدة من لقاحهما إلى مستوى 600 مليون في 2021

أعلنت "فايزر" و"بيونتك" عزمهما، على توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما لفيروس "كورونا" إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للشركتين؛ يصل إجمالي الجرعات المُوَرّدة من لقاحهما إلى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى 600 مليون في 2021؛ بحسب وكالة "رويترز".

وأكدت "فايزر" أن إجمالي اللقاحات المتفق عليها، سيتم توريدها للاتحاد الأوروبي في 2021، ويأتي ذلك القرار بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح.لقاح كورونا فايزر بيونتك