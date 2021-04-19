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"عسيري": لا توجد حالات مؤكدة من "نقص الصفائح" مرتبطة بلقاح كورونا

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"عسيري": لا توجد حالات مؤكدة من "نقص الصفائح" مرتبطة بلقاح كورونا "عسيري": لا توجد حالات مؤكدة من "نقص الصفائح" مرتبطة بلقاح كورونا
أكد أن اللقاحات آمنة وتنقذ الأرواح يوميًّا.. وربطها بالجلطات استنتاج خاطئ

أكد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاحات كورونا آمنة وتنقذ الأرواح كل يوم، وليس كل جلطة بعد اللقاحات هي بسبب اللقاحات.

وتفصيلًا، أعرب "عسيري" عن تعجبه من انتشار الاستنتاج الخاطئ بهذا الشأن وقال: كيف يمكن لاستنتاج خاطئ مقتطع من تعميم، أن يصبح أكثر الأخبار تداولًا؟!

وأضاف: "لا يوجد لدينا حتى الآن حالات مؤكدة من متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبط "افتراضيًّا" بلقاحات كوفيد.وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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