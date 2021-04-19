عملية "ويبل".. استئصال ورم برأس بنكرياس مريض ستيني بجازان

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أجراها فريق طبي بالمستشفى المركزي.. من صفار إلى مغادرة بصحة

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان -بفضل الله- من استئصال ورم في رأس البنكرياس لمريض ستيني يعاني من ورم سرطاني في البنكرياس.

وفي التفاصيل، ذكرت "صحة جازان"، أن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من صفار ونقص شديد في الوزن، وعلى الفور تم تنويمه وعمل الفحوصات والمناظير اللازمة والتي بينت وجود الورم ؛ الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الفريق الطبي قرار إجراء عملية جراحية عاجلة.

وأضافت أنه تم إجراء عملية ويبل لاستئصال رأس البنكرياس مع الاثني عشر والمرارة والقناة المرارية الكبرى وإعادة توصيل مجرى الجهاز الهضمي مع ما تبقى من البنكرياس والقناة المرارية الكبدية، وبفضل الله نجحت العملية الجراحية.

واختتمت "صحة جازان"، أن المريض ولله الحمد غادر المستشفى بصحة جيدة وتم تحويله لقسم الأورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر لاستكمال ما تبقى من الخطة العلاجية.