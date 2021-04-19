أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لليوم الرابع.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في داكار

Print
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ

لليوم الرابع..

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر مكتب الملحق الديني في داكار، ولليوم الرابع على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية بالعاصمة السنغالية داكار وضواحيها، لإيصال تلك المساعدات إلى منازل المستفيدين أو أقرب موقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها السنغالية لمواجهة .

وجرى توزيع ٤٠٠ سلة غذائية للأسر المحتاجة، إضافة إلى أكثر من ٥٠٠ كيس لتفطير المسافرين وفي الأسواق، ضمن الأعمال التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ١٤٤٢هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

تسجيل 49 وفاة و 1259 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 49 وفاة و 1259 اصابة بفيروس كورونا في الاردن