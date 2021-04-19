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أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

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أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام
تليغراف: إدارة الفريق ستعلن الأمر رسمياً اليوم

أنباء عن إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

كشفت مواقع عالمية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اتخذ قراراً بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق، بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، فإن إدارة توتنهام تعتزم الإعلان الرسمي عن إقالة المدرب البرتغالي اليوم.

وتردد في الآونة الأخيرة أنباء عن اعتزام الإدارة في النادي الاستغناء عن المدير الفني السابق لناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي على خلفية اهتزاز النتيجة والأداء.

ويعاني توتنهام على جميع المستويات هذا الموسم، حيث اهتزت نتائجه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي بالخسارة مؤخراً 3/1 أمام مانشستر يونايتد، وخروجه من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، حيث خسر في 10 مباريات، وتعادل في 8 وفاز في 14 من 32 جولة خاضها ضمن منافسات البريميرليغ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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