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"أمير القصيم" يعزي الإعلامية غدير الطيار في وفاة والدها

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"أمير القصيم" يعزي الإعلامية غدير الطيار في وفاة والدها "أمير القصيم" يعزي الإعلامية غدير الطيار في وفاة والدها

قدم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، تعزيته لأسرة الطيار في وفاة والد الجميع الشيخ عبدالله عبدالعزيز الطيار.

‏ وعبرت أسرة الطيار عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه التعزية الكريمة، كما عبرت الإعلامية والكاتبة غدير عبدالله الطيار عن خالص الشكر والتقدير للأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذين شاركوهم مشاعر الحزن والألم، ولكل من واساهم في فقيدهم الغالي، وخصت أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، حيث كان لتعزيته الأثر الكبير في نفوس الجميع وخففت الكثير وزرعت في نفوسهم الأمل بأن الجميع معهم في هذا المصاب، وهذا ما تعودناه من ولاة أمرنا، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يتغمد الفقيد والدي الشيخ عبدالله الطيار بواسع رحمته, وأن يسكنه المولى فسيح جناته لما قدمه من جهود وأعمال خيرية مباركة, وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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