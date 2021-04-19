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انطلاق الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

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انطلاق الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام انطلاق الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام
وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية في جميع فروع الجامعة وكلياتها

انطلاق الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

انطلقت الاختبارات النهائية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام للعام الدراسي الجامعي 1442هـ أمس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية في جميع فروع الجامعة وكلياتها.


وأكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي أن الجامعة حرصت على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء الاختبارات، وسط تطبيق جميع الإجراءات والإرشادات الاحترازية والصحية الشاملة المقرة من الجهات المختصة، إضافة لوجود الدليل الإرشادي لعودة آمنة للدراسة بالجامعة، وما يحتويه من تعليمات للاختبارات.


وأشار إلى أنه جرى جدولة الاختبارات على فترات مختلفة لتقليل أعداد الطلبة الموجودين في الكلية في وقت واحد، وترتيب أماكن الجلوس في قاعة الاختبار لتحقيق التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات عند مداخل قاعات الاختبارات وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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