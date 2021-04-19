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تحذير من سهر الأطفال.. يبطئ النمو ويفقد التركيز

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تحذير من سهر الأطفال.. يبطئ النمو ويفقد التركيز تحذير من سهر الأطفال.. يبطئ النمو ويفقد التركيز
النوم مبكراً يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة

تحذير من سهر الأطفال.. يبطئ النمو ويفقد التركيز

حذر خبراء الصحة في من سهر الأطفال لما يسببه من مشاكل صحية خطيرة منها بطء فى النمو وقلة التركيز والاستيعاب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن ممارسة الأنشطة المختلفة في فترة النهار تساعد الأطفال على النوم العميق فى الليل، حيث كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن السهر يؤثر على نشاط الطفل وقدرته على الاستيعاب، وطالبت بأن تعود الأم الطفل على النوم مبكراً حتى يأخذ قسطاً كبيراً من الراحة، وفق "اليوم السابع".

ويشار إلى أن النوم مبكراً يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الدموية، ويعود ذلك إلى الراحة التي يحظى بها الجسم خلال نومه كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنّ السهر لساعات متأخرة خلال الليل يفتح الشهية، كما يشجع الإنسان على تناول المزيد من الطعام.

كما يحسن النوم عمل الدماغ، وزيادة القدرة على التفكير والتركيز، وله فائدة عظيمة على الجهاز العصبي، من أجل ذلك يُنصح طلاب المدارس والجامعات بالنوم الباكر قبل مواعيد الامتحانات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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