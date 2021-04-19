أخبار عاجلة

"الشؤون الإسلامية" توزِّع 1750 سلة غذائية رمضانية من برنامج الملك سلمان في إندونيسيا -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
"الطيران المدني": "سرحان" أول طيار عربي سعودي يحلّق في سماء السعودية -
مركز القلب بالمدينة المنورة يحصل على شهادة الاعتماد الأمريكية -
"النيابة العامة": كلُّ مَن استولى دون وجه حق على مال سُلِّم إليه يُعاقَب بالسجن والغرامة -
أغرب القبائل.. بالصور "الكارا المتوحشة" يرمون أطفالهم في النهر ويضربون الفتيات -
بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية!

Print
ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية! ما مصير "دوري سوبر أوروبا"؟ قرار لـ 12 نادياً كبيراً والمعارضة رسمية!
"شيناس": الدفاع عن نموذج للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول

ما مصير

عارضت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قرار 12 نادياً من أهم الأندية الكروية في أوروبا، توصلهم إلى اتفاق لإطلاق مسابقة جديدة، باسم "دوري السوبر الأوروبي".

وأكّد نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس؛ اليوم، ضرورة الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة يحرّكه القيم ويقوم على التنوّع والشمول، موضحاً أنها عناصر أساسية للرياضة الأوروبية.

وأدانت المجموعة الرياضية في البرلمان الأوروبي -في بيان منفصل - اقتراح "دوري السوبر الأوروبي"، قائلة إنه سيخالف القيم التي تدافع عنها المجموعة.

من جانبها، تقول الأندية صاحبة المبادرة، إنها تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ للبحث عن أفضل الحلول لبطولة "دوري السوبر الأوروبي" وكرة القدم العالمية.

يأتي إنشاء البطولة الجديدة في وقت أدّت فيه جائحة المستجد، إلى تسريع تداعي النظام الاقتصادي والتنظيمي لكرة القدم الأوروبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 52 وفاة و 1731 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

تسجيل 49 وفاة و 1259 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 49 وفاة و 1259 اصابة بفيروس كورونا في الاردن