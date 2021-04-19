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دول ووفيات وإصابات وملقّحون.. هنا "أبرز إحصائيات كورونا العالمية"

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دول ووفيات وإصابات وملقّحون.. هنا "أبرز إحصائيات كورونا العالمية" دول ووفيات وإصابات وملقّحون.. هنا "أبرز إحصائيات كورونا العالمية"
بيانات مجمعة لجامعة "جونز هوبكنز" تكشف تجاوز المتعافين 80 مليوناً

دول ووفيات وإصابات وملقّحون.. هنا

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4.141 مليوناً حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 894 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 141 مليوناً و414 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8.80 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و19 ألف حالة.


وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 894 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ووفق "الألمانية" تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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