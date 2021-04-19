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"الموارد" تضبط 1202 مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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"الموارد" تضبط 1202 مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية "الموارد" تضبط 1202 مخالفة لأنظمة العمل و225 مخالفة للإجراءات الاحترازية
في 8 أيام وبعد 15672 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف المناطق

نفّذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 15672 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 15 أبريل؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط (1202) مخالفة لأنظمة العمل و(225) مخالفة للإجراءات الاحترازية، فيما وجّهت الوزارة (1611) إنذاراً.

وكانت الوزارة قد تلقت (1799) بلاغاً وارداً عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة على منشآت القطاع الخاص وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظّمة لسوق العمل؛ تجنباً لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة، كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات يرصدونها عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد لاستقبال الشكاوى والبلاغات (19911).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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