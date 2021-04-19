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تحدّي "كورونا".. بريطانيا تحقن الفيروس في أجسام متطوعين

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تحدّي "كورونا".. بريطانيا تحقن الفيروس في أجسام متطوعين تحدّي "كورونا".. بريطانيا تحقن الفيروس في أجسام متطوعين
لتصميم لقاحات وعلاجات أفضل للفيروس ودراسة الاستجابة المناعية

تحدّي

في أولى التجارب على البشر، بدأ علماء بريطانيون اليوم الإثنين تجربة يتم خلالها تعريض أشخاص أُصيبوا من قبل بفيروس كورونا (كوفيد- 19) مرة أخرى لفحص الاستجابات المناعية ومعرفة ما إذا كان الناس سيصابون مرة أخرى.

وأصبحت بريطانيا في فبراير أول دولة في العالم تمنح الضوء الأخضر لما يسمّى «بتجارب التحدّي» على البشر التي يتعرّض فيها المتطوعون عمداً لفيروس كورونا لتعزيز البحث في المرض الناجم عن الفيروس.

وبحسب "الألمانية" تختلف الدراسة البريطانية التي بدأت اليوم الإثنين عن تلك التي تمّ الإعلان عنها في فبراير؛ لسعيها إلى إعادة إصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقاً بكوفيد-19، في محاولة لتعميق فهم المناعة بدلاً من إصابة الناس للمرة الأولى.

وقالت هيلين ماكشين أخصائية اللقاحات بجامعة أكسفورد وكبيرة الباحثين في الدراسة «ستسمح لنا المعلومات التي نحصل عليها من هذا العمل بتصميم لقاحات وعلاجات أفضل لفيروس كورونا وكذلك لفهم ما إذا كان الناس يصبحون محميين بعد الإصابة بفيروس كورونا وإلى متى».

وأضافت أن العمل سيساعد في فهم ما الذي تحمي منه الاستجابات المناعية للحيلولة دون الإصابة مرة أخرى بالمرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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