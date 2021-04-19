الأمطار تواعد الباحة.. و"الوطني للأرصاد" ينبه

★ ★ ★ ★ ★

الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح وتستمر لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطار رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

