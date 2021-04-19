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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على المرتفعات

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على المرتفعات "الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على المرتفعات
مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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