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شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين "قديم" واتخذت الإجراءات النظامية في حينه

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شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين "قديم" واتخذت الإجراءات النظامية في حينه شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين "قديم" واتخذت الإجراءات النظامية في حينه
" الكريديس": إعادة نشر هذه المقاطع يضلل الرأي العام في الداخل والخارج

شرطة الرياض: مقطع التعدي على عددٍ من المقيمين

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله تعدي مواطن ومقيم على عددٍ من المقيمين بالضرب قديم ويعود لعام 2015م، وسبق أن تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتعدين في حينه.
وأفاد الكريديس أن إعادة نشر مثل هذه المقاطع في قضايا قديمة تم اتخاذ الإجراءات العدلية بشأنها يثير اللبس ويوجد انطباعاً أنها وقائع جديدة، مما ينافي الحقيقة ويضلل الرأي العام في الداخل والخارج.
وتؤكد وزارة الداخلية أن أنظمة المملكة تطبق بحق كل من يخل بالأنظمة ويعتدي على الآخرين، بغض النظر عن جنسيته، سواء كان مواطناً أو مقيماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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