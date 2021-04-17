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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية

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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية
أكدت حرصها على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.
وقال الملك المفدى: "تلقينا ببالغ السرور نبأ فوزكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.
راجين لكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار".
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.
وقال سمو ولي العهد: "يطيب لي بمناسبة فوزكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، أن أبعث لكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدني أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، راجياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والرقي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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