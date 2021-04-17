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شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف

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شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف
توقعات بتواصل هطولها خلال الساعات المقبلة.. والمدني يتأهب

شاهد لليوم الثاني.. أمطار وبرد على شمال وشرق الطائف

يشهد شمال وشرق الطائف الآن هطول أمطار لليوم الثاني على التوالي، بين متوسطة وغزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال الساعات المقبلة، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم، حيث هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على شمال وشرق المحافظة، وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لهذه الحالة وشوهدت مركباتهم متمركزة في عدد من المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية، وسط تجديد الجهات المعنية تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول وقت هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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