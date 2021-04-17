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الشرقية.. 1276 جولة رقابية تغلق 26 منشأة مخالفة

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الشرقية.. 1276 جولة رقابية تغلق 26 منشأة مخالفة الشرقية.. 1276 جولة رقابية تغلق 26 منشأة مخالفة
نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

الشرقية.. 1276 جولة رقابية تغلق 26 منشأة مخالفة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1276 جولة رقابية، و16 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 26 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 38 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.
وأوضحت الأمانة أنها استقبلت، 20 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.
ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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