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أكثر من 257 مليون ريال حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان

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أكثر من 257 مليون ريال حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان أكثر من 257 مليون ريال حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان
تعزز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع من خلال الحث والتشجيع على التبرع

أكثر من 257 مليون ريال حجم التبرعات عبر حملة منصة #إحسان

وصل حجم التبرعات في منصة إحسان أكثر من 257 مليون ريال، وبلغ عدد المستفيدين 424.398 ألف مستفيد وفق .
وكانت قد انطلقت أمس الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ(سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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