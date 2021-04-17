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بحضور "نقشبندي".. 13 رمضان موعد الإعلان عن جائزة زاهد قدسي

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الجائزة الوحيدة التي تقدم للمعلقين الرياضيين في العالم العربي

بحضور

تقرر أن تُسلَّم جائزة التعليق الرياضي، والتي تحمل اسم - الراحل - زاهد قدسي في نسختها الـ17، في الـ 13 من رمضان الجاري في الرياض، بحضور الدكتور نبيل نقشبندي، رئيس اللجنة المشرفة. وتقرر أن يكون الحفل مبسطًا، نظرًا لظروف جائحة كورونا، على أن يتم الالتزام بالبروتوكولات الاحترازية .
يشار إلى أن جائزة زاهد قدسي للتعليق الرياضي انطلقت في العام 2004، وفاءً لصاحبها وتكريمًا للمعلقين المتميزين، وفاز بها 16 معلقًا في النسخ السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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