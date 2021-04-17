"أمير الباحة": "إحسان" تعزيز للعطاء الخيري المنظم عبر قاعدةٍ إلكترونية بتقنية عالية

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قال: التبرع السخي لخادم الحرمين وولي العهد يجسد اهتمام ودعم القيادة للعمل الخيري

بمتابعة أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز انطلقت بمقر سوق الغنيم التجاري الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمنطقة عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعم من القيادة، وبحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وعدد من مدراء الجهات الحكومية ورجال الأعمال .

وأوضح أمير المنطقة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله- من خلال منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وهو امتداد لاهتمامهما بدعم مشاريع التحول الرقمي في مختلف المجالات .

ورفع أمير المنطقة شكره وتقديره إلى القيادة الرشيدة –رعاها الله-، على جهودها الحثيثة الرامية لدعم العطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته، معربًا عن تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على منصة (إحسان) والتي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف دعم وتنظيم العطاء الخيري في المملكة، عبر قاعدةٍ إلكترونية بمعايير تقنية وفنية عالية .

ونوه بالاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، امتدادًا لحرصه حفظه الله على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه .

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ(سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي .