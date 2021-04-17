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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على حائل والقصيم والرياض

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على حائل والقصيم والرياض "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد على حائل والقصيم والرياض
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الجوف وتبوك تمتد إلى الحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وعلى أجزاءٍ من مناطق (حائل، القصيم، الرياض)، ويستمر التوقع بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي (الجوف وتبوك)؛ تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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