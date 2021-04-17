هل لقاح "كورونا" يحمي من الإصابة بالفيروس؟.. هنا الإجابة

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"الصحة": لا بديل عن الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم

أكدت وزارة الصحة عبر "#الصحة_937" أن أخذ اللقاح لن يمنعك من نقل الفيروس لغيرك.

جاء ذلك في إجابة عن سؤال حول "‏هل لقاح كورونا يحمي من الإصابة؟". وأجابت وزارة الصحة عبر "#الصحة_937" بقولها: "بشكل عام يعمل اللقاح على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها. وهذا لا يعني أنك لن تنقل الفيروس لغيرك؛ لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم".وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد