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جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح

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جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح
بشكل يومي على جوامع ومساجد المحافظة ومراكزها خلال شهر رمضان

جولات مكثفة على مساجد الأفلاج للتأكد من احترازات صلاة التراويح

تتابع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأفلاج، من خلال جولات ميدانية مكثفة بشكل يومي، للتأكد من تقيُّد المصلين في الجوامع والمساجد بالإجراءات الاحترازية في صلاة التراويح.

وتقوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأفلاج، بإدارة الشيخ محمد بن نمشان الفضلي، بجولات ميدانية مكثفة بشكل يومي على الجوامع والمساجد بالمحافظة ومراكزها؛ وذلك للتأكد من تقيُّد المصلين في صلاة التراويح بالإجراءات الاحترازية.

وتأتي هذه الخطوات وفقًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والمتابعة المباشرة من المدير العام لمنطقة الرياض؛ للعمل على تطبيق عدد من الإقرارات الوقائية في مساجد وجوامع خلال شهر رمضان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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