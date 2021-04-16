أخبار عاجلة

بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وكلاء "الشؤون الإسلامية": مسابقة الملك سلمان ثمرة يانعة في خدمة القرآن

Print
وكلاء "الشؤون الإسلامية": مسابقة الملك سلمان ثمرة يانعة في خدمة القرآن وكلاء "الشؤون الإسلامية": مسابقة الملك سلمان ثمرة يانعة في خدمة القرآن
في تصريحات لهم بالتزامن مع مواصلة التصفيات النهائية للمسابقة

وكلاء

أكد عدد من وكلاء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تشكّل أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله في المملكة.

جاء ذلك بتصريحات لهم بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة بالعاصمة الرياض، حيث شارك في التصفيات الأولية في هذا العام 4300 متسابقة ومتسابقة من جميع مناطق المملكة، واجتاز 131 للتصفيات النهائية التي تستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك، وتقام لأول مرة عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

ففي البداية، أكد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي، أن المسابقة تعتبر ميدانًا للتنافس بين القراء، حيث يتطلع للمشاركة فيها طلاب وطالبات التحفيظ لما حظيت به هذه المسابقة من ثقة غالية ومنهجية عالية وسمعة طيبة في ميدان تعليم القرآن الكريم.

وأضافت أنه يزين ذلك اسم كريم هو جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي رعاها منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت علامة مميزة وثمرة يانعة في خدمة كتاب الله تعالى.

وقال وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان: عناية المملكة بكتاب الله تتجلى في أمور رئيسة، منها تحكيمه، وجعله مصدراً أساساً من مصادر التشريع، وتعلمه وذلك بجعله مقرراً على جميع أبناء هذه البلاد قراءة وحفظاً في جميع مدارس المملكة ومنها نشر الاهتمام به في جميع أنحاء المملكة وتحفيز الناشئة للعناية به وحفظه وتفسيره وإقامة المسابقات الدولية والمحلية.

من ناحيته، أوضح وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد بن أحمد باسودان، أن القرآن الكريم مصدر الإشعاع لهذه الأمة ودستورها الخالد، تظل العناية به ونشره من أقدس المسؤوليات على المسلمين وفي وطننا العزيز الذي جعل القرآن دستوراً ومصدر تشريع منح هذا الكتاب الكريم كل الاهتمام والعناية والرعاية "تعلماً وتعليماً وتحاكماً إليه والتزاماً بهديه القويم" فمظاهر العناية بكتاب الله العزيز موجودة ومجتمعة في المملكة العربية ، ومنذ المؤسس الأول الملك عبدالعزيز ومن بعده أبناؤه إلى هذا العهد الميمون عهد الملك سلمان.

من جهة أخرى، أعرب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على هذه الجهود المباركة ورعايته الكريمة ودعمه المتواصل لخدمة كتاب الله عز وجل سائلا الله أن يجزيه على هذا العمل المبرور أعظم الجزاء وأوفره، وأن يمتعه متاعاً حسناً مقروناً بطول العمر، وحسن العمل، وأن يعينه على ما وكل إليه، وأن يوفقه وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030