أخبار عاجلة

بعد الدعم الكبير من دول الخليج .. البصرة تحتضن خليجي 25 -
مدير تطوير لومار: "جائزة الأزياء" وضعتنا على طريق المنافسة العالمية -
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"النيابة العامة": الملكية الفكرية مقوم أساس في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة -
"همة" تختتم برنامج التميز المؤسسي بمشاركة أكثر من 2000 مختص من 20 جهة غير ربحية -
"موعدي" للخدمات الصحية الإلكترونية تغلق جولة استثمارية بنجاح -
"طيران ناس" و"جود الإسكان" يوقِّعان أول شراكة في قطاع الطيران -
رئيس جامعة المجمعة: نشاهد ونلمس كل يوم نجاحات رؤية 2030 في إنجازات متسارعة للوطن والمواطن -
مع أذان العصر.. مصري يصلي على سطح مياه النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الملكية الفكرية" تُغرّم إحدى القنوات الشعبية المعروفة

Print
نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحوي قصيدة

غرّمت الهيئة للملكية الفكرية، إحدى القنوات الشعبية المعروفة، نتيجة الاعتداء على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وفي التفاصيل؛ أعلنت "الهيئة" أنه ثبت تعدي قناة شعبية معروفة على مصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة لأحد الأفراد، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ ثلاثة آلاف، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى".

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات واحتراماً لحقوق الملكية الفكرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

وزير الإعلام يكرّم رئيس وكالة الأنباء السعودية السابق بمناسبة تقاعده

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

"‎الجمارك السعودية" تحبط محاولتين لتهريب 2,250,000 ريال

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030

رئيس جامعة الملك فيصل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية السعودية 2030