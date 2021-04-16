وزير "الشؤون الإسلامية" يواسي "الخيبري" في وفاة شقيقته

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واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بندر بن سليمان الخيبري مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم أمس.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" لـ"الخيبري"، وقدّم خلال الاتصال واجب التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها جناته، وأن يلهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان.

فيما شكر "الخيبري" الوزير على ما أبدى من مشاعر صادقة ومواساة أخوية.

وأكد "الخيبري" أن اتصال "آل الشيخ" بادرة غير مستغربة منه، وخفف الكثير من ألمهم ومصابهم بفراق شقيقته، داعياً الله بالرحمة والمغفرة لها ولجميع موتى المسلمين.