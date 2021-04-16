18 من أبناء الشهداء يواصلون مشاركتهم في مسابقة الملك سلمان للقرآن

★ ★ ★ ★ ★

تقديراً وعرفاناً لما قدَّمه هؤلاء الجنود من تضحياتٍ وتفانٍ لحماية الأوطان

يواصل 18 متسابقاً ومتسابقة من أبناء شهداء الواجب من 4 قطاعات عسكرية، مشاركتهم في الفرع السادس الذي خصّصته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثانية والعشرين، لأبناء شهداء الواجب، وذلك تقديراً وعرفاناً لما قدّمه هؤلاء الجنود من تضحياتٍ وتفانٍ من أجل حماية الأوطان ومقدّسات المسلمين.

تأتي إضافة هذا الفرع في إطار حرص الوزارة على إشراك هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً في هذه المسابقة التي تحمل اسم قائد مسيرة هذه البلاد المباركة تقديراً وعرفاناً من الوزارة بما قدّم آباؤهم من أعمال جليلة وتضحيات عظيمة للذود والدفاع عن أمن المملكة واستقرارها.

ويختص الفرع السادس من المسابقة القرآنية بحفظ ثلاثة أجزاء متتالية، ويشارك فيه أبناء شهداء الواجب من أربعة قطاعات أمنية، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة أمن الدولة؛ في بادرة تحمل معاني الوفاء والتقدير لمَن ضحوا بحياتهم من أجل حماية مقدّسات المسلمين.

يُذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية؛ ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثانية والعشرين 131 متسابقاً ومتسابقة من مختلف مدن المملكة ومناطقها، وانطلقت التصفيات النهائية الإثنين الماضي افتراضياً "عن بُعد" وتستمر حتى الغد؛ الخامس من شهر رمضان المبارك.