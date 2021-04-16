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الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال

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الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال
تضم 10 باكستانيين وهنوداً وبنجلاديشيين وضُبطت بحوزتهم أموال ومصوغات ذهبية

الرياض.. القبض على شبكتَيْن إجراميتَيْن نفّذتا عمليات احتيال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين، فقد تمكنت شرطة المنطقة -بفضل الله- من كشف شبكتَيْن إجراميتَيْن، إحداهما مكوَّنة من (6) مقيمين من الجنسيتَيْن الباكستانية والهندية، على ارتباطٍ بشخصَيْن آخرَيْن خارج المملكة، والأخرى مكوَّنة من (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية؛ وفّرت وسائل وشرائح الاتصال، نفّذوا عمليات احتيال.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية؛ ما مكّنهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تمّ القبض عليهم في مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1.500.000) ريال، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40.000) ريال، ومصوغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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